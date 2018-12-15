В американском лесу появился дом в виде гигантской шишки

Дизайнеры из американской студии 02 Treehouse создали необычный дом на дереве. Конструкция, сделанная из стали и дерева, весит 5 тонн и размещена на высоте около 15 метров над землей.

Дом выглядит как гигантская шишка — в помещении есть всего одна комната, где расположена двуспальная кровать. В здании много окон — они сделаны из акрила — из которых открывается впечатляющий лесной пейзаж, передает Вести.ru.

Забираться в дом на дереве нужно по лестнице, не забывая при этом о страховочном обмундировании. Санузла в доме нет, а в случае необходимости воспользоваться им, жильцам дома надо спускаться вниз и идти в отдельно стоящий домик, где расположена ванная, туалет и раковина.

До недавнего времени дом можно было снять на Airbnb, но сейчас гигантскую шишку выставили на продажу — за него хотят около 150 000 долларов. Работа по установке дома оплачиваются дополнительно.