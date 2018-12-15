В Канаде нашли гигантский желтый алмаз

В руднике Диавик к северо-востоку от Йеллоунайфа в Канаде нашли крупный желтый алмаз. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, это самый большой алмаз из всех, которые когда-либо были найдены в Северной Америке, передает Газета.ru.

Как отмечается, его вес составляет 552 карата, размер — 33,74 на 54,56 мм.