Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей

Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.

Как отмечается, в отношении компании начала расследование Ирландская комиссия по защите данных, которая следит за соблюдением европейского законодательства, пишет Газета.ru.

Согласно Общему регламенту защиты данных, действующему в Европе, компании-нарушители выплачивают штраф в размере до $23 млн, либо 4% от годовой выручки: в зависимости от того, какая сумма выше.

Подчеркивается, что прибыль Facebook в 2017 году составила около $40 млрд. Таким образом, компании может грозить штраф около $1,6 млрд, если в 2018 году доход останется на таком же уровне.