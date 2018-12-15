Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут Рождество отдельно от Меган Маркл

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят Рождество отдельно от принца Гарри и Меган Маркл, сообщает The Sun.

Источник в королевской семье отметил, что между парами сохраняются "нормальные отношения", однако они не проводят много времени вместе, передает Газета.ru.

Ранее газета The Sun писала, что принц Гарри обвинил принца Уильяма в разрушении отношений с Меган Маркл.

Сообщалось, что принц Гарри чувствует вину за то, что не смог в свое время защитить свою мать принцессу Диану и теперь старается не допустить подобного с супругой.