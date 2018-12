Как отмечается, усыпальница принадлежит высокопоставленному чиновнику, жившему при правлении пятой династии фараонов в 2504–2347 годах до нашей эры, пишет life.

— Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году, благодаря её цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной, — приводит слова Халеда аль-Аннани РИА "Новости".

Министр рассказал, что археологи поднимут из гробницы все артефакты для их дальнейшего изучения.

A new beautiful visit at the incredible #saqqara site with the Minister of Antiquities. A new tomb of the 5th dynasty was discovered and unveiled today. #thisisegypt pic.twitter.com/CjGRMlqmF6