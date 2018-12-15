В Египте обнаружили нетронутую гробницу старше 4 тысяч лет

В районе некрополя Саккара под Каиром нашли нетронутую гробницу возрастом более четырёх тысяч лет. Об этом сообщила в "Твиттере" посол Бельгии в Египте Сибий де Картье, посетившая археологический объект вместе с министром по делам памятников древности Египта Халедом аль-Аннани.

Как отмечается, усыпальница принадлежит высокопоставленному чиновнику, жившему при правлении пятой династии фараонов в 2504–2347 годах до нашей эры, пишет life.

— Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году, благодаря её цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной, — приводит слова Халеда аль-Аннани РИА "Новости".

Министр рассказал, что археологи поднимут из гробницы все артефакты для их дальнейшего изучения.