Американка подала в суд на Apple из-за "челки" на смартфоне

Американка из штата Калифорния Кортни Дэвис подала исковое заявление в суд на корпорацию Apple. Она обвинила компанию в обмане клиентов из-за «чёлки» на iPhone XS Max.

Новая реклама скрывает наличие выреза на передней панели смартфоне. На рекламных изображениях iPhoneрасположен горизонтально на чёрном фоне. Телефон сливается вместе с тёмным фоном. Поэтому покупательница поверила, что XS MAX сделали без «чёлки», пишет news.ru.

Девушка раскритиковала изображения и потребовала через суд запретить «оскорбительную практику» и возместить ей ущерб. Она собирает коллективную жалобу и просит всех желающих её поддержать. Об этом сообщает Business Insider.