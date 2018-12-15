В США несколько ведомств привлекли к расследованию смерти енота

Правоохранители США расследуют обстоятельства смерти енота, передает Asbury Park Press NJ.

Полиция узнала о смерти животного с видео, размещенного в интернете. Обстоятельства смерти енота расследует полиция и прокуратура города Лейси Тауншип, а также отдел дикой природы штата Нью-Джерси, пишет УНН.

Также полиция попросила всех, кто владеет какой-либо информацией об этом инциденте, звонить им.