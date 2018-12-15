"Рождественский караван" поздравил с наступающими праздниками воспитанников страшенского интерната

В страшенском интернате побывал автобус Рождественского каравана. Детям привезли подарки, а они устроили для гостей целое представление.

"Дети очень этого ждали. Каждый раз, услышав машину, бежали к окнам", - говорит воспитательница школы-интерната Страшен Галина Донич.

Деду Морозу помогали волонтеры.

"Главное, чего мы хотим - видеть улыбки детей", - сказала волонтер Лилия Глазунова.

Этот Рождественский караван - уже 20-й по счету.

"Сегодня третий день каравана. Нам предстоит посетить 23 населенных пункта и навестить 2950 детей", - сообщил координатор "Рождественского интерната" Павел Бас.