Салат "Оливье": 5 рецептов главного блюда новогоднего стола

Салат "Оливье" на протяжении десятилетий является главным блюдом новогоднего стола, став его неотъемлемой частью.

УНИАН собрал лучшие рецепты легендарного салата на любой вкус и кошелек.

Оливье классический или "советский"



Этот рецепт "Оливье" появился именно во времена СССР. В него входят ингредиенты, которые можно было найти на прилавках магазинов тех времен, которые не отличались большим выбором. Ингредиенты:

• картофель - 4-5 штук

• морковь - 2 крупные или 3 средние

• консервированный горошек – 1 банка • колбаса "Докторская" - 300-400 г

• соленые или маринованные огурцы – 4-5 штук

• яйца – 6 штук

• лук – 1 штука

• зелень

• майонез.

1.Картофель и морковь сварить "в мундирах". Сварить яйца.

2. Тем временем колбасу и огурцы нарезать мелкими кубиками.

3. Готовые овощи и яйца почистить и также нарезать кубиками.

4. Мелко нарезать лук.

5. Все ингредиенты смешать, добавить горошек и заправить майонезом.

6. Украсить зеленью.

Оливье оригинальный: рецепт Люсьена Оливье XIX века



Этот рецепт по карману не каждому, однако именно таким должен быть настоящий "Оливье". Создатель рецепта Люсьен Оливье скрывал его вплоть до самой смерти в 1883 году. Оригинальный рецепт "Оливье" впервые был опубликован в 1894 году в журнале "Наша пища".



Ингредиенты:

• рябчик - 300 г

• отварной телячий язык - 300 г

• раковые шейки – 100 г

• маринованный огурец – несколько маленьких

• свежий огурец - 1 штука

• вареные яйца - 4 штуки

• сырые яйца – 3 штуки

• каперсы - по вкусу

• оливковое масло - 300 мл

• красная икра - по вкусу

• свежие листья шпината - по вкусу

• розмарин - по вкусу

• тимьян - по вкусу

• соль

• горчица - столовая ложка

• винный уксус - чайная ложка

• молотый черный перец.

1. Замариновать мясо рябчиков в оливковом масле с добавлением соли, тимьяна, розмарина и черного перца.

2. Завернуть мясо в пергамент и запекать 4 часа при температуре 140.

3. Варенные яйца, огурцы (маринованные и свежие), отварной язык нарезать мелкими кубиками.

4. Для соуса смешать горчицу, уксус, 3 желтка, соль и перец, постепенно вливая оливковое масло. Добавить каперсы.

5. Готовое мясо рябчиков остудить и нарезать кубиками.

6. Все ингредиенты смешать и заправить соусом.

7. Наверх выложить отварные раковые шейки и красную икру.



Рецепт диетического Оливье



В последние несколько лет тема здорового образа жизни и правильного питания стала очень популярной в наших краях. Поэтому мы подготовили рецепт Оливье, который не навредит вашей фигуре.

Ингредиенты:

• куриное филе – 2 штуки

• свежий огурец – 1 большой или 2 поменьше

• маринованные огурцы 2 маленьких

• замороженный горошек – 300 г

• морковь – одна крупная

• яйца – 4 штуки

• нежирная сметана или йогурт

• французская горчица

• соль.



1. Отварить куриное филе, морковь и яйца.

2. Замороженный горошек несколько минут проварить в подсоленном кипятке.

3. Яйца ( 2 целых и 2 белка), филе, морковь и огурцы порезать кубиками.

4. Сметану или йогурт смешать с горчицей в пропорции ¼ .

5. Нарезанные ингредиенты с горошком, посолить и заправить соусом.



Оливье вегетарианский



В последние годы всё чаще можно встретить людей, которые отказываются от употребления в пищу мяса. Для таких людей подойдет рецепт Оливье с креветками.

Ингредиенты:

• авокадо – 1 штуки

• свежий огурец – 2 штуки

• креветки (варенные или консервированные) – 200 г

• яйца – 4 штуки

• апельсин – 1 штука

• морковь – 1 штука

• консервированный горошек – 200 г

• майонез.

1. Яйца и морковь отварить.

2. Нарезать огурцы, авокадо, морковь и яйца кубиками.

3. Мелко нарезать креветки.

4. Добавить горошек, посолить и заправить майонезом.

5. Сверху украсить салат очищенной мякотью апельсина.



Веганский рецепт Оливье



В отличии от вегетарианцев, которые не едят мясо, веганы полностью отказываются от продуктов животного происхождения, включая молочные продукты и яйца. Но и для таких людей есть особый рецепт "Оливье".

Ингредиенты:

• картофель – 4-5 штук

• морковь – 1 крупная

• шампиньоны – 500 г

• консервированный горошек – 1 банка

• соленые или маринованные огурцы – 4-5 штук

• тофу – 200 г

• мука – 1 стакан

• сок половины лимона

• растительное масло – 150 г

• горчица – 1 столовая ложка

• сахар – 2 столовых ложки

• соль

• вода – 3 стакана

1. Картофель и морковь отварить. Шампиньоны сварить или пожарить, предварительно мелко нарезав.

2. Огурцы, тофу и варенные овощи нарезать небольшими кубиками.

3. Для приготовления постного майонеза необходимо смешать воду с мукой, избегая появления комочков. Затем полученную смесь довести до кипения, чтобы она загустела.

4. Отдельно смешать растительное масло, горчицу, лимонный сок, соль и сахар. Хорошо взбить блендером.

5. Не прекращая взбивать, медленно влить мучную смесь.

6. Все ингредиенты перемешать и заправить постным майонезом.



