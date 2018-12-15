Салат "Оливье" на протяжении десятилетий является главным блюдом новогоднего стола, став его неотъемлемой частью.
УНИАН собрал лучшие рецепты легендарного салата на любой вкус и кошелек.
Оливье классический или "советский"
Этот рецепт "Оливье" появился именно во времена СССР. В него входят ингредиенты, которые можно было найти на прилавках магазинов тех времен, которые не отличались большим выбором. Ингредиенты:
• картофель - 4-5 штук
• морковь - 2 крупные или 3 средние
• консервированный горошек – 1 банка • колбаса "Докторская" - 300-400 г
• соленые или маринованные огурцы – 4-5 штук
• яйца – 6 штук
• лук – 1 штука
• зелень
• майонез.
1.Картофель и морковь сварить "в мундирах". Сварить яйца.
2. Тем временем колбасу и огурцы нарезать мелкими кубиками.
3. Готовые овощи и яйца почистить и также нарезать кубиками.
4. Мелко нарезать лук.
5. Все ингредиенты смешать, добавить горошек и заправить майонезом.
6. Украсить зеленью.
Оливье оригинальный: рецепт Люсьена Оливье XIX века
Этот рецепт по карману не каждому, однако именно таким должен быть настоящий "Оливье". Создатель рецепта Люсьен Оливье скрывал его вплоть до самой смерти в 1883 году. Оригинальный рецепт "Оливье" впервые был опубликован в 1894 году в журнале "Наша пища".
Ингредиенты:
• рябчик - 300 г
• отварной телячий язык - 300 г
• раковые шейки – 100 г
• маринованный огурец – несколько маленьких
• свежий огурец - 1 штука
• вареные яйца - 4 штуки
• сырые яйца – 3 штуки
• каперсы - по вкусу
• оливковое масло - 300 мл
• красная икра - по вкусу
• свежие листья шпината - по вкусу
• розмарин - по вкусу
• тимьян - по вкусу
• соль
• горчица - столовая ложка
• винный уксус - чайная ложка
• молотый черный перец.
1. Замариновать мясо рябчиков в оливковом масле с добавлением соли, тимьяна, розмарина и черного перца.
2. Завернуть мясо в пергамент и запекать 4 часа при температуре 140.
3. Варенные яйца, огурцы (маринованные и свежие), отварной язык нарезать мелкими кубиками.
4. Для соуса смешать горчицу, уксус, 3 желтка, соль и перец, постепенно вливая оливковое масло. Добавить каперсы.
5. Готовое мясо рябчиков остудить и нарезать кубиками.
6. Все ингредиенты смешать и заправить соусом.
7. Наверх выложить отварные раковые шейки и красную икру.
Рецепт диетического Оливье
В последние несколько лет тема здорового образа жизни и правильного питания стала очень популярной в наших краях. Поэтому мы подготовили рецепт Оливье, который не навредит вашей фигуре.
Ингредиенты:
• куриное филе – 2 штуки
• свежий огурец – 1 большой или 2 поменьше
• маринованные огурцы 2 маленьких
• замороженный горошек – 300 г
• морковь – одна крупная
• яйца – 4 штуки
• нежирная сметана или йогурт
• французская горчица
• соль.
1. Отварить куриное филе, морковь и яйца.
2. Замороженный горошек несколько минут проварить в подсоленном кипятке.
3. Яйца ( 2 целых и 2 белка), филе, морковь и огурцы порезать кубиками.
4. Сметану или йогурт смешать с горчицей в пропорции ¼ .
5. Нарезанные ингредиенты с горошком, посолить и заправить соусом.
Оливье вегетарианский
В последние годы всё чаще можно встретить людей, которые отказываются от употребления в пищу мяса. Для таких людей подойдет рецепт Оливье с креветками.
Ингредиенты:
• авокадо – 1 штуки
• свежий огурец – 2 штуки
• креветки (варенные или консервированные) – 200 г
• яйца – 4 штуки
• апельсин – 1 штука
• морковь – 1 штука
• консервированный горошек – 200 г
• майонез.
1. Яйца и морковь отварить.
2. Нарезать огурцы, авокадо, морковь и яйца кубиками.
3. Мелко нарезать креветки.
4. Добавить горошек, посолить и заправить майонезом.
5. Сверху украсить салат очищенной мякотью апельсина.
Веганский рецепт Оливье
В отличии от вегетарианцев, которые не едят мясо, веганы полностью отказываются от продуктов животного происхождения, включая молочные продукты и яйца. Но и для таких людей есть особый рецепт "Оливье".
Ингредиенты:
• картофель – 4-5 штук
• морковь – 1 крупная
• шампиньоны – 500 г
• консервированный горошек – 1 банка
• соленые или маринованные огурцы – 4-5 штук
• тофу – 200 г
• мука – 1 стакан
• сок половины лимона
• растительное масло – 150 г
• горчица – 1 столовая ложка
• сахар – 2 столовых ложки
• соль
• вода – 3 стакана
1. Картофель и морковь отварить. Шампиньоны сварить или пожарить, предварительно мелко нарезав.
2. Огурцы, тофу и варенные овощи нарезать небольшими кубиками.
3. Для приготовления постного майонеза необходимо смешать воду с мукой, избегая появления комочков. Затем полученную смесь довести до кипения, чтобы она загустела.
4. Отдельно смешать растительное масло, горчицу, лимонный сок, соль и сахар. Хорошо взбить блендером.
5. Не прекращая взбивать, медленно влить мучную смесь.
6. Все ингредиенты перемешать и заправить постным майонезом.
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