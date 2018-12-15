Астронавт рассказал, как экипаж "Аполлон-8" сделал знаменитый снимок "Восход Земли"

В декабре 1968 года "Аполлон-8" вышел на орбиту Луны. Он стал первым космическим кораблем достигнувшим лунной орбиты.

Но астронавты на борту были больше впечатлены видом Земли, поднимающейся над Луной, а не близкой поверхностью Луны, передает Би-би-си. Полковник Фрэнк Борман, командир "Аполлона-8", вспоминает полет, пишет УНИАН.

"Мы жгли маршевый двигатель минуты четыре, чтобы затормозиться и совершить переход на орбиту. Мы посмотрели вниз. Там была Луна. Это момент, когда мы увидели ее впервые. Поверхность Луны была сильно повреждена метеоритами, испещрена дырами и кратерами. Но меня больше всего впечатлило абсолютное отсутствие цвета. Примерно на пятом-шестом витке мы посмотрели вверх, и там была Земля на заднем плане, она поднималась над поверхностью Луны", - рассказал Борман.

"Боже мой, только взгляни на эту картинку. Это восход Земли. Какая красота. Отличный кадр": - Билл Андерс буквально схватил камеру и сделал этот снимок - уточнил Борман.

По его словам, контраст между искореженной Луной и красивой голубой Землей был потрясающий. "Во всей Вселенной только Земля имела краски. На голубой поверхности были различимы белые облака и коричнево-розовые континенты", - рассказал комсонавт.

Он отметил, что никто из них не задумывался, что прилетев на Луну больше заинтересуется Землей. "Та фотография восходящей Земли дала нам четкое представление о том, какая наша планета хрупкая", - отметил он.

