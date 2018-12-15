Археологи раскрыли тайны тюрьмы Дракулы

Замок Корвинов в Трансильвании (Румыния) известен тем, что именно здесь содержали легендарного Влада Цепеша, ставшего прототипом Дракулы в романе Брэма Стокера. Как сообщает Live Science, ученые провели сканирование замка и его фундамента, чтобы установить, как строился замок и как он перестраивался. Старейшие основания были возведены в XIV веке, но в XV веке боевая крепость была превращена в замок-резиденцию.

В 1854 году в замке случился пожар, уничтоживший все архитектурные составляющие из дерева. Реставрационные работы длились с 1868 по 1874 год. В их результате крышу полностью заменили на черепичную, пишет Моя Планета.

Как отмечает руководительница проекта Изабель Моррис, команде археологов пока не удалось найти скрытые подземелья или постройки. С именем Дракулы связан еще один замок в Трансильвании — Бран, где и жил господарь Валахии.