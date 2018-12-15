Письмо Санта-Клаусу нашлось 120 лет спустя

В письме, написанном 120 лет назад, Марджори просила английского Деда Мороза принести ей в подарок игрушечных уток и цыплят, чулки, ленту и мячик для ее любимой кошки Киттикинс, сообщает BBC.

Письмо датировано 2 декабря 1898 года. Оно пролежало больше столетия в книге и обнаружилось, когда книгу сдали в магазин, занимающийся благотворительностью.

Теперь оно выставлено в витрине игрушечного магазина в городе Кентербери, пишет Моя Планета.

Лили Бирчелл, чей отец обнаружил письмо, сказала, что хотела бы найти потомков семьи Марджори и вернуть письмо им. Лили, которая работает в книжном магазине, полагает, что это был бы замечательный подарок на Рождество. Проблема в том, что про маленькую Марджори неизвестно ничего кроме того, что жила она на улице Энис-роуд в Истборне. Лили с отцом попытались найти информацию о жителях этой улицы, но, похоже, эта часть города подверглась бомбардировкам во время войны и была полностью перестроена.