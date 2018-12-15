25 лет тюрьмы и штраф в 300 тысяч леев. Такой приговор вынесла Апелляционная палата Вячеславу Платону по делу об активной коррупции. По данным следствия, Платон пытался подкупить конвоиров, обещая им огромные суммы денег.
Ранее Платону вынесли окончательный приговор по делу о хищениях из Bаncа de Economii. Высшая судебная палата признала его виновным в мошенничестве в особо крупных размерах, приговорив к 18-ти годам лишения свободы.
Рейдера №1 в СНГ арестовали в 2016 году. Пресса писала, что банковская афера была операцию, которую Платон подготовил по указке иностранных спецслужб, чтобы блокировать евроинтеграцию Молдовы. И что прикрывал его тогдашний премьер Влад Филат.
К схеме были причастны и беглые олигархи Виктор и Виорел Цопа, приговоренные за шантаж и мошенничество.
Еще одной аферой Платона был так называемый "российский ландромат". Фирмы из этой схемы также были задействованы в краже миллиарда.
Комментарии
- Авария на проспекте Дачия в столице: водитель скончался на месте
- В Унгенах на ходу загорелся автобус с пассажирами
- Взрыв газа в частном доме в Комрате: пожилая женщина получила сильные ожоги
- В Гагаузии мать убила и расчленила сына, а останки сожгла и выбросила на свалку
- Две аварии произошли на участке, где идет ремонт вблизи села Бранешты
- Жительница Хорешт заживо сгорела в собственном доме
- Житель Кантемира приговорен к 20 годам тюрьмы, за убийство двоих мужчин
- С начала этого года в Молдове зарегистрировали 80 преступлений в сфере информационных технологий
- Кража ворот и калиток в районах Молдовы
- Полиция разыскивает грабителей, обокравших дом в селе Мындрешты
- Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
- Центральная подстанция Кишинева получила восемь новых неотложек
- Найден способ посмотреть самые популярные посты в своём Instagram за год
- Названы основные тренды в путешествиях на 2019 год
- 25 лет тюрьмы: Апелляционная палата вынесла приговор Вячеславу Платону
- Работу НАРЭ будет регулировать новое Положение
- Водителей, севших за руль пьяными, теперь лишают прав без выдачи временных документов
- Почти все готово к открытию Рождественской ярмарки на столичной улице 31 августа
- В Гагаузии мать убила и расчленила сына, а останки сожгла и выбросила на свалку
- Открыт прием заявок на участие в Евровидении 2019
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md