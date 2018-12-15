25 лет тюрьмы: Апелляционная палата вынесла приговор Вячеславу Платону

25 лет тюрьмы и штраф в 300 тысяч леев. Такой приговор вынесла Апелляционная палата Вячеславу Платону по делу об активной коррупции. По данным следствия, Платон пытался подкупить конвоиров, обещая им огромные суммы денег.

Ранее Платону вынесли окончательный приговор по делу о хищениях из Bаncа de Economii. Высшая судебная палата признала его виновным в мошенничестве в особо крупных размерах, приговорив к 18-ти годам лишения свободы.

Рейдера №1 в СНГ арестовали в 2016 году. Пресса писала, что банковская афера была операцию, которую Платон подготовил по указке иностранных спецслужб, чтобы блокировать евроинтеграцию Молдовы. И что прикрывал его тогдашний премьер Влад Филат.

К схеме были причастны и беглые олигархи Виктор и Виорел Цопа, приговоренные за шантаж и мошенничество.

Еще одной аферой Платона был так называемый "российский ландромат". Фирмы из этой схемы также были задействованы в краже миллиарда.