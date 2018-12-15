Названы основные тренды в путешествиях на 2019 год

Онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья Airbnb представила туристические направления, которые будут популярны в 2019 году. В рейтинг вошли Грузия и Узбекистан, Аппалачская тропа в США, неочевидные европейские города, а также горные и прибрежные районы Латинской Америки.

Развитие туризма принесет пользу не только путешественникам, но и набирающим популярность регионам, начиная от полностью пешеходного острова у побережья китайского города Сямынь и заканчивая родиной фестиваля Вудсток, празднующего 50-летие в следующем году, пишет Моя Планета.

Первое место по интенсивности роста интереса занимает Каикоура в Новой Зеландии, что неудивительно: в Каикоуре можно наблюдать за китами и тюленями, кашалотами, а также целыми колониями морских котиков. На втором месте — романтический портовый город Сямынь, расположенный на группе островов. Он также включает в себя пешеходный остров Кулансу, свободный от транспортных средств. На третьем месте расположилась мексиканская Пуэбла с удивительной местной архитектурой и национальной кухней.

В список трендов вошли грузинский Батуми и Узбекистан. И если Батуми уже хорошо известен большинству россиян, то узбекские достопримечательности многим еще только предстоит открыть: Шелковый путь, архитектура Самарканда и местная кухня мало кого оставят равнодушными. В следующем году власти страны обещают гостям более комфортные авиаперелеты, высокоскоростные поезда, упрощенный визовый режим и 300 солнечных дней в году.