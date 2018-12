Найден способ посмотреть самые популярные посты в своём Instagram за год

Приложение Top Nine app покажет пользователям "Инстаграма" девять самых популярных постов за год. Об этом сообщает The Next Web.

В приложении необходимо указать никнейм и электронную почту. На неё будет прислано письмо с коллажем, где будут указаны самые популярные посты за год. Если ваш аккаунт закрыт, вам необходимо будет авторизоваться и дать разрешение на обработку личных данных, пишет life. Дизайн коллажа будет напоминать интерфейс приложения "Инстаграма". В том числе в нём по горизонтали будет размещено три поста, картинки расположатся так же, как в профиле соцсети.

