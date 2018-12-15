Центральная подстанция Кишинева получила восемь новых неотложек

Восемь новых неотложек из последней купленной партии получила центральная подстанция Кишинева. На вызовы машины начнут отправлять на следующей неделе, когда врачи и фельдшеры пройдут инструктаж.

"Нужно еще немного времени, чтобы тщательно проверить оборудование и научиться использовать его так, чтобы не перегрузить", - говорит замдиректора Центра скорой помощи Татьяна Бичик.

Анна Лупашко работает фельдшером больше 30 лет. По ее словам, раньше в машинах было лишь самое необходимое, а теперь это отделения интенсивной терапии на колесах.

"Это новый уровень качества медицинской помощи. Мы сможем проще и быстрее ставить диагноз", - сказал фельдшер Анна Лупашко.

"Машина отличная, быстрая, только что проверил. Если не будет пробок, доберемся очень быстро".

Еще 28 машин распределят по кишиневским подстанциям в ближайшие дни. С начала года в Молдову поступило 74 новые неотложки. Из бюджета на это потратили 55 миллионов леев, еще часть расходов покрыли из фонда медицинского страхования.





