Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Австралия официально признала Иерусалим столицей Израиля, но пока не намерена переносить свое посольство из Тель-Авива.

Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе выступления в институте Сиднея, передает kommersant. Премьер рассказал, что Австралия откроет в Иерусалиме свои торговые и оборонные представительства.

«С учетом углубления связей в оборонной промышленности и роста торговли между Австралией и Израилем свыше $1,3 млрд в год, это поможет развитию наших двусторонних торговых отношений», - сказал Моррисон.

Власти Австралии задумались о переносе посольства в Иерусалим в октябре. Скотт Моррисон тогда отрицал, что подобные внешнеполитические изменения вызваны давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который перенес американское посольство в Иерусалим еще в декабре 2017 года.





