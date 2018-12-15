В Украине официально создана автокефальная православная церковь

Объединительный собор в Киеве в субботу, 15 декабря, избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем поместной православной церкви в Украине.

Об этом объявил со сцены министр культуры Евгений Нищук, когда из Софийского собора под перезвон колоколов выходили президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил, , пишет korrespondent.net.

Епифаний набрал большинство голосов во втором туре голосования на Объединительном соборе. Его конкурентами были митрополит Винницкий и Барский Симеон (УПЦ МП) и митрополит Волынский и Луцкий Михаил (УПЦ КП).

Епифаний получил титул митрополит Киевский и Всея Украины. Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", – заявил он.