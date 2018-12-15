Эксперты: ЦИК отлично подготовлен к организации выборов

Центризбирком отлично подготовлен к организации выборов. Это вывод экспертов Национального демократического института США. В Молдове они встретились с представителями местных властей, лидерами политических партий, депутатами, журналистами и дипломатами.

"Уровень технической подготовки Центральной избирательной комиссии очень высок. А в беседах с представителями партий мы отметили, что многие из них записали в своих внутренних документах задачу продвижения и поощрения участия женщин в политике", - говорит директор Центра Байдена Майкл Карпентер.

"Молдова может и должна стать историей успеха демократии в регионе. Корректность выборов подчеркнет приверженность Молдовы этим обязательствам", - сказал экс-посол США в Молдове Памела Хайд Смит.

Национальный демократический институт по международным вопросам наблюдает за выборами по всему миру. Задача организации - поддержка гражданского участия, укрепление и развитие демократии.





