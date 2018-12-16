В центре Кишинева состоялось долгожданное открытие Рождественской ярмарки. ФОТО

Центр столицы погрузился в атмосферу праздника. Там сегодня открылась ярмарка "Дома в Рождество", которую организовало правительство. Посетителей ждут 20-ти метровая настоящая ель, каток, карусель и другие развлечения.

В этом году власти подготовили для посетителей множество сюрпризов.



"Для меня дом означает семью, детей, внуков. Кроме того, дом для меня - это мое родное село. Я желаю вам от души повеселиться на этой ярмарке, под названием "Дома в Рождество", сказал премьер-министр, Павел Филип.



Появился у ярмарки и собственный гимн. Его наряду с другими 20 колядками включили в альбом рождественских мелодий, который раздадут двум тысячам посетителей, передает canal3.



На ярмарке установили деревянные домики, где все желающие могут угоститься изваром и плациндами, а также приобрести праздничные сувениры. Первые гости остались довольны.



Рождественская ярмарка будет открыта до 15 января. Впервые ее организовали в прошлом году по инициативе премьера Павла Филипа. Тогда городок посетили более миллиона человек.