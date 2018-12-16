Юг Молдовы вновь замело. Из-за гололедицы и снежных заносов на дорогах многим грузовикам пришлось парковаться прямо на обочинах.
В Кагульском, Кантемирском, Леовском и Вулканштском районах уровень снежного покрова достиг пяти сантиметров.
В то же время, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщил, что за помощью к спасателям пока никто не обращался.
А согласно Госадминистрации дорог, к этому часу заблокированных трасс нет.
На расчистку дорог в южных районах направили 19 спецмашин. Дорожники использовали почти 300 тонн противогололедного реагента.
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md