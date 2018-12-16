Юг Молдовы замело снегом: на расчистку дорог направили 19 спецмашин

Юг Молдовы вновь замело. Из-за гололедицы и снежных заносов на дорогах многим грузовикам пришлось парковаться прямо на обочинах.

В Кагульском, Кантемирском, Леовском и Вулканштском районах уровень снежного покрова достиг пяти сантиметров.

В то же время, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщил, что за помощью к спасателям пока никто не обращался.

А согласно Госадминистрации дорог, к этому часу заблокированных трасс нет.

На расчистку дорог в южных районах направили 19 спецмашин. Дорожники использовали почти 300 тонн противогололедного реагента.