Стало известно официальное название новой церкви в Украине

Поместная церковь, которая была создана сегодня в Киеве на Объединительном соборе украинских православных церквей, официально называется Православная церковь Украины.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря, пишет УНИАН.

"Официальное название, согласно уставу - Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", - написал он.

Также пресс-секретарь уточнил, что титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Кроме того, Зоря сообщил, что завтра в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины.



15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

По информации пресс-секретаря УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.





