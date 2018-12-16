Водостойкий iPhone спас жизни туристов при крушении в Тихом океане

iPhone с водозащитой позволил американским туристам в Японии вызвать спасателей при крушении судна. Об этом рассказала участница поездки Рэйчел Нилл в интервью The Today Show.

Группа туристов направлялась к островам Окинавы. Во время путешествия лодка перевернулась. Их телефоны перестали работать из-за попадания воды в корпус, iPhone Нилл же продолжил работать. С него туристка вызвала спасательную службу, которая прибыла через 90 минут после звонка, пишет life.

Нилл не назвала модель смартфона. Наличие водозащиты говорит о том, что это iPhone 7 или новее. Напомним, в нём компания отказалась от разъёма для наушников, чтобы сделать его водостойким. XS и XS Max же выдерживают погружение в пиво.