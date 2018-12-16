Психолог рассказала, почему люди "подсаживаются" на сериалы

Человек, смотрящий большое количество сериалов и заменяющий ими дела, находится в депрессивном состоянии. Об этом рассказала врач — клинический психолог гипнотерапевт Ирина Коржаева.

— Если человек смотрит сериал, значит, у него на это есть время. Но даже если у него нет на это времени и он их всё равно смотрит, как обычно это происходит, а у человека очень много дел, а он сидит-лежит и смотрит сериал, значит, он находится в состоянии депрессивном или преддепрессивном, — считает Коржаева.

Она отметила, что происходит это из-за того, что человеку некуда идти или жизнь внешне кажется скучной. Испытывая внутреннюю пустоту, человек начинает с помощью сериалов заполнять себя жизнями любимых героев, пишет life.

— Если человек смотрит обычный сериал перед сном, одну-две серии, это нормально, если смотрит больше, то здесь уже нужно обратить внимание на своё психическое состояние, — подчеркнула Коржаева.

Она добавила, что люди, смотрящие сериалы неделями, скорее всего, не имеют реальных дел и у них, вполне возможно, нет друзей. И сейчас, когда грядут новогодние праздничные мероприятия в городе, такие люди будут сидеть дома из-за страха быть активными и неумения развлекаться.