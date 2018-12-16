Один человек погиб и более 40 пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии

Минимум один человек погиб, более 40 пострадали в результате ДТП с автобусом в кантоне Цюрих в Швейцарии. Об этом сообщает полиция кантона в "Твиттере".

По данным полицейских, автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф. Причины произошедшего пока не установлены, на месте работают сотрудники спасательных служб, пишет life. Врачи оценивают состояние трёх раненых как тяжёлое.

Комментарии

Другие новости