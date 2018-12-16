В Греции застрелили сбежавших из зоопарка ягуаров

Охране зоопарка в Афинах пришлось убить двоих ягуаров, которым удалось сбежать из вольера, пишет РИА "Новости". Как именно они выбрались, не уточняется.

Сообщается, что служба безопасности оперативно отреагировала и приняла меры, предусмотренные в таких случаях. Часть зоопарка, где разгуливали хищники, изолировали, передает life.

Примерно через пять минут животных "нейтрализовали". Никто не пострадал. Смотрители заверили, что во время операции ни для сотрудников, ни для посетителей зоопарка не было никакого риска.

— К сожалению, наших двух ягуаров, Дженни и Спотти, больше нет с нами, потому что для таких животных не предусматривается анестезия, — добавили они.