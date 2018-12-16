На остановках общественного транспорта в Кишиневе появятся электронные табло

На остановках общественного транспорта в столице будут установлены электронные табло с указанием времени ожидания троллейбусов. Первые четыре табло были установлены на маршруте троллейбуса №. 30.

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что информационные табло находятся в режиме тестирования и были установлены Управлением электротранспорта Кишинева в рамках пилотного проекта, передает IPN.



Время ожидания троллейбуса №. 30 в направление туда афишировано на электронных табло, на остановках: ул. 31 Августа, ул. Измаильская – пр. Штефан чел Маре, пр. Дачия – пр. Траян и Кишиневский международный аэропорт.



Электронные информационные панно оснащены системами GPS, которые получают данные в определенный промежуток времени от троллейбусов, находящихся на маршруте для обновления реального времени ожидания на остановках.