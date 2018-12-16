В Сербии автобус вылетел с трассы и перевернулся, три человека погибли

Автобус из Македонии слетел с трассы в южной Сербии: три человека погибли, 32 пострадали, сообщает МВД.

ДТП произошло около 1.45 (2.45 по Молдове) ночью на автомагистрали близ поворота к городу Лесковац на юге Сербии. Автобус на маршруте Прилеп-Вена слетел с трассы и перевернулся, передает РИА Новости.

"Три человека погибли на месте. Двадцать восемь доставлены в больницу в Лесковаце, четыре - в центр скорой помощи в городе Ниш", - информирует министерство.

По данным национального телевидения Сербии 14 человек вскоре отпустят на домашнее лечение, им предоставят транспорт до Македонии.