Свыше 600 молодых мам получили коробки для новорожденных за две недели работы правительственной программы "Новая жизнь"

За две недели со дня старта правительственной программы "Новая жизнь" вручили уже свыше 600 коробок с предметами первой необходимости для новорожденных. Проект внедряется во всех роддомах страны. Подаркам рады и в райбольнице Страшен.

Кристина Собол родила девочку. Женщина говорит, что это ее первый и долгожданный ребенок. Поддержке государства в первые дни жизни малышки она очень рада.

"Это самая первая помощь. Все это мы используем в первую очередь. Это замечательный подарок для мам", - говорит жительница Страшен Кристина Собол.

Лилия Лукьян тоже родила девочку. Дома женщину с дочкой ждут еще двое сыновей.

"Я впервые слышу про эту кампанию, и довольна, что она есть. Это первая помощь для новорожденной", - сказал жительница Страшен Лилия Лукьян.

В администрации районной больницы Страшен считают, что такая поддержка нужна всем семьям.

"Это хорошая программа для всех мам, и неважно, первые это роды, вторые, третьи или пятые. Когда рождается ребенок, это большая радость, когда есть все необходимое для ухода за ребенком", - считает директор райбольницы Страшен Юрий Топор.

"Очень нужный и полезный подарок для молодых семей. Женщины очень довольны, тем более в преддверии зимних праздников. Это очень красивый подарок, и мы надеемся, что эта кампания продолжится", - поделилась врач Марина Постикэ.

Проект "Новая жизнь" стал продолжением кампании, запущенной фондом Влада Плахотнюка "Эдельвейс".





