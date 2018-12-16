В магазины, торгующие фейерверками, нагрянули с проверкой

В магазины, торгующие фейерверками, салютами и петардами, в канун праздников нагрянули с проверками. Инспекторы Агентства по техническому надзору проверяют условия торговли и документы на товар, чтобы не допустить продажи некачественной пиротехники.

"Мы же не первый год работаем, все документы у нас в норме. Для каждого покупателя я объясняю, и рисую, и показываю - как нужно установить эту батарею. На какое расстояние нужно уйти", - говорит продавец Галина.

За нарушение правил продавцам грозит штраф до 20 тысяч леев.

"Пиротехнические изделия можно покупать только в специализированных магазинах, у которых есть лицензия и другие необходимые документы. Кроме того, покупатель обязан получить инструкцию по применению", - сказал главный инспектор Агентства по техническому надзору Михаил Алексуца.

Покупателей в специализированных магазинах хватает. Но многие горожане отказываются от опасных игрушек.

По словам специалистов, чтоб не омрачить себе праздник, нужно строго следовать правилам. В первую очередь, при покупке проверить срок годности пиротехники и держать ее подальше от нагревательных приборов. Петарды нельзя носить в карманах и - ни в коем случае - не кидать в открытый огонь.