На борьбу с глобальным потеплением ежегодно будут тратить $100 миллиардов

В Польше вечером в субботу, 16 декабря, приняли декларацию 24 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 24). Декларация получила название Катовицкий пакт, по названию города – Катовице, где проходила конференция, сообщает Укринформ.

Отмечается, что документ является так называемой дорожной картой выполнения Парижского климатического соглашения 2015 года, пишет Корреспондент.

Подписанты Катовицкого пакта согласились с последним рапортом межгосударственной группы по изменению климата относительно недостаточных действий на планете по противодействию глобальному потеплению.

В нем подчеркивается, что нужно не допустить роста глобальной средней температуры на планете более чем на 1,5°C относительно показателей до начала промышленной революции, когда человечество начало сжигать огромное количество ископаемого топлива, что привело к изменению климата.

В документе подчеркнута необходимость незамедлительных действий по ограничению последствий глобального потепления, отмечается необходимость усиления работы в этом направлении после 2020 года и мобилизации с этой целью ежегодно свыше 100 млрд долларов.

Определенные замечания к конечному документу имели Бразилия, Индия и Турция. Однако удалось убедить делегации этих стран не блокировать подписание конечной декларации.

Во время обсуждений и встреч на COP24 в польском Катовице, которые продолжались до 15 декабря, делегаты из почти 200 стран имели наработать так называемую Книгу правил по имплементации Парижского климатического соглашения.