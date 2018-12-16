Власти Нью-Джерси запретили выступления с дикими животными

Закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых выступлениях, подписан губернатором штата Нью-Джерси Филом Мёрфи.

Нью-Джерси — первый американский штат, вступившийся за диких животных против злоупотреблений ими. Новый закон получил название «Закон Ноуси». Его назвали так в честь 36-летнего африканского слона. Животное страдало артритом. Путешествуя с передвижным цирком, он часто подвергался жестокому обращению, пишет news.ru.

«Нью-Джерси не допустит, чтобы дикие и экзотические животные подвергались эксплуатации и жестокому обращению в нашем штате», — заявил губернатор Мёрфи.