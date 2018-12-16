Дроны научились изменять форму

Учеными разработан дрон, который при необходимости может менять форму и размер. Это позволит вести работы в труднодоступных местах.

Одним из самых главных недостатков существующих квадрокоптеров заключается в том, что довольно большая ширина аппарата не позволяет ему летать в узких местах, таких как проёмы в зданиях. Разработан новый дрон, который при необходимости может складывать «руки», тем самым становясь гораздо уже. Они могут вытянуться вдоль квадрокоптера, или полностью складываются, делая устройство гораздо меньше в размере, пишет news.ru.

Разработчики уверены в том, что новый дрон будет крайне полезен в условиях работы в труднодоступных местах. Прототип сейчас тестируется.