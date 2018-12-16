Названа самая древняя профессия в мире

Ученый из Гарварда Марвин Сингх опубликовал статью, в которой утверждается, что шаманизм является самой древней профессией в мире. Об этом пишет Phys.org.

Как утверждает специалист, все люди — от племен охотников-собирателей в тропических лесах до людей, живущих в современном городе, — склонны думать о мире и других людях. По его мнению, именно этот факт позволил шаманизму занять лидирующие позиции в предоставлении каких-либо услуг обществу, передает Известия.

В самых общих чертах Сингх описывает шамана как человека, который входит в транс — очень чуждое поведенческое и психологическое состояние — для оказания услуг обществу. Эти услуги могут варьироваться: от исцеления болезней до изгнания злых духов, предсказания судьбы или даже изменения погоды.

«Теория состоит в том, что есть важные вещи, которые мы действительно хотим контролировать — вызывать дождь, вызывать животных, лечить болезни. Во всем мире люди верят, что на эти важные, неопределенные результаты влияют невидимые боги, ведьмы, их предки, феи и многое другое. Но шаман говорит: «Я могу это контролировать. Я могу говорить с феями. Я могу быть одержим богом или говорить с ними», — объясняет ученый.

По словам специалиста, доверяя шаману, общество исходит из убеждения, что он превращается в нечто большее, чем обычный человек, и способен взаимодействовать со сверхъестественными силами. Эта трансформация может быть постоянной, как предполагаемое приобретение новых органов, или временной, например, когда шаманы часами танцуют и входят в истощенные трансовые состояния.

То есть в разных обществах шаманы могут утверждать, что они могут, например, воскрешаться или волшебным образом изменять свои глаза, чтобы видеть духов.

В дальнейшем Сингх собирается исследовать разнообразие способностей, которые, по утверждениям шаманов, у них есть, и как эти предполагаемые сверхъестественные способности преобразуются во власть в их сообществах. Он также работает над пониманием того, почему развиваются другие универсальные культурные практики, включая музыку и веру в колдовство.