Членов семьи стрелка из Страсбурга отпустили на свободу

Находившиеся под стражей четыре члена семьи устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифа Шеката были освобождены. Об этом сообщили в субботу, 15 декабря.

«На данном этапе отсутствуют какие-либо обвинительные материалы», — цитирует ТАСС источник в агентстве.

11 декабря Шекат открыл огонь по людям на рождественской ярмарке в Страсбурге. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали трое. Позже у одного пострадавшего зафиксирована смерть мозга. Ранения получили 13 человек. Уроженец Страсбурга оказался боевиком ИГ, пишет Известия.

Шекат находился в бегах почти двое суток и был убит при задержании 14 декабря.