Кот случайно преодолел половину Канады в коробке

Кот Балу жительницы провинции Новая Шотландия в Канаде Жаклин Лейк преодолел полстраны в посылке, оказавшись в ней по ошибке. Об этом сообщил телеканал CTV News.

Лейк решила, что ее питомец потерялся, но оказалось, что он влез в одну из посылок, отправленную ею другу, и лишь бдительность водителя курьерской службы помогла найти животное, пишет Известия.

Балу был отправлен в обратный путь уже с комфортом.