Смертельное ДТП во Львовской области: четверо погибших

В поселке Ивано-Франково Львовской области в ночь на воскресенье, 16 декабря, международный пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что автобус Неоплан международного рейса Днепр - Згожелец (Польша), двигался в направлении Львова под управлением 43-летнего киевлянина, пишет Корреспондент.

"От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двоих пассажиров Volvo, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.