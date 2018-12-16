Пропавшего минувшей ночью на участке Подольского отряда в районе н.п. Славяносербка во время несения службы по охране государственной границы военнослужащего по контракту нашли мертвым. Об этом сообщил советник начальника Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице Facebook.
"В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы", - написал он.
В ГПСУ предполагают, что "причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего". По факту смерти возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента, передает УНИАН.
"Коллегия ведомства выражает слова соболезнования родным и близким погибшего", - добавил Слободян.
Как сообщалось ранее, 16 декабря в полиции Одесской области объявили в розыск 23-летнего сержанта-контрактника пограничных войск Евгения Колесника, который утром, неся службу в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез в неизвестном направлении. По данным правоохранителей, при себе пограничник имел автомат АКС-74, 120 патронов к нему и специальное снаряжение.
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|Banca Nationala a Moldovei
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