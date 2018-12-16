Роналду признал себя виновным в неуплате налогов

Форвард сборной Португалии и итальянского “Ювентуса” Криштиану Роналду признал себя виновным в неуплате налогов в Испании, сообщает AS.

Роналду обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 млн. евро, когда он выступал за мадридский “Реал”, передает УНН.

По информации испанского издания, португалец получит два года лишения свободы условно. Адвокат футболиста пытался заменить условное заключение на штраф, но получил отказ.

Отмечается, что в рамках соглашения с налоговой службой Роналду ранее выплатил большую часть штрафа в размере 13,4 млн. евро.