В больнице Кантемира умер месячный ребенок от черепно-мозговой травмы

Младенец, которому едва исполнился месяц, умер в больнице Кантемира. Его в состоянии комы привезли из Баймаклии.

"Я укачала его, потому что он капризничал. В шесть часов хотела его покормить, но он не хотел, и я заметила, что кожа его пожелтела. Я вызвала скорую. Ему поставили укол и отвезли в больницу в Кантемире. Там сделали снимок и обнаружили у него сгусток крови", - говорит жительница Баймаклии Валентина Греку.

Замдиректора больницы Мариана Рэчилэ говорит, что причиной внутреннего кровотечения могла стать травма головы.

"Мы предприняли все меры, проконсультировались с нейрохирургом и реаниматологом службы Авиасан. Однако попытки его реанимировать не увенчались успехом", - рассказала замдиректора райбольницы Кантемира Мариана Рэчилэ.

Расследованием дела занялась полиция.

"Судебный врач установил, что причиной смерти могла стать черепно-мозговая травма в результате падения или удара по голове", - сообщила пресс-секретарь ИП Кантемира Нина Табуряну.

Мать утверждает, что ребенок не ударялся.

"Его не роняли, не было ничего такого. Мне сказали, что могла лопнуть вена", - утверждает жительница Баймаклии Валентина Греку.

У супругов есть еще двое детей трех и семи лет.



