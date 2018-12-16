Принц Гарри отказался от рождественской охоты ради жены

Британский принц Гарри нарушит ещё одну семейную традицию, чтобы не расстраивать свою жену Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, Гарри не сможет присоединиться к своему брату Уильяму на ежегодной рождественской охоте в Сандрингеме, так как Маркл высказалась категорически против "кровавой" семейной традиции. Гарри решил, что не будет заставлять волноваться свою беременную жену, передает life.

Издание отмечает, что в прошлом году принц также пропустил рождественскую охоту.