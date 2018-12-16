В роддоме Сорок впервые за 30 лет сделали капитальный ремонт. Обновили центр перинатологии и оборудовали два операционных зала. Кроме того, во всем отделении установили новую мебель.
"Наш центр обслуживает еще и Флорештский и Дрокиевский районы. Мы давно мечтали о таком ремонте. И вот наша мечта сбылась. Теперь услуги станут качественнее не только усилиями врачей, но и условиям, которыми мы располагаем", - сказал глава перинатального центра Игорь Бабэрэ.
На ремонт в роддоме Сорок потратили четыре с половиной миллиона леев. Почти два миллиона выделал Сорокский райсовет.
"Здравоохранение является для нас приоритетной задачей, здоровье людей важнее всего. Благодаря поддержке мы добились поставленной цели, и теперь женщины, с которыми нам удалось побеседовать, говорят, что будут рожать только у нас", - сообщил председатель Сорокского района Геннадий Мунтяну.
Один миллион леев выделили из Национальной компании медицинского страхования. 65 тысяч евро предоставил уездный совет Сучава.
"Мы вложили эти средства, так как поддерживаем тесные отношения с районным советом Сорок и хотели создать хорошие условия для живущих здесь людей", - поделился секретарь уезда Сучава, Румыния Петру Тэнасе.
"Для нас крайне важно создать хорошие условия и для пациентов районной больницы, и для медицинских работников, ведь от этого зависит качество предоставляемых услуг", - считает депутат ДПМ Борис Головин.
В роддоме Сорок ежегодно на свет появляются примерно 900 детей.
Комментарии
- Мама в 14 лет. Несовершеннолетняя девочка из Каларашского района родила ребенка
- Поправки в законодательство вступили в силу: гражданин Молдовы может завозить в страну не более двух машин в год
- Свыше 600 молодых мам получили коробки для новорожденных за две недели работы правительственной программы "Новая жизнь"
- На остановках общественного транспорта в Кишиневе появятся электронные табло
- В центре Кишинева состоялось долгожданное открытие Рождественской ярмарки. ФОТО
- Центральная подстанция Кишинева получила восемь новых неотложек
- "Рождественский караван" поздравил с наступающими праздниками воспитанников страшенского интерната
- Дед Мороз прибыл в Молдову на открытие Рождественской ярмарки. ВИДЕО
- ЦИК: на проведение национального референдума потребуется более 10 млн леев
- У бюджетников сегодня рабочая суббота
- На юго-запад Румынии обрушился снегопад: на дорогах страны произошло множество аварий
- Мама в 14 лет. Несовершеннолетняя девочка из Каларашского района родила ребенка
- В роддоме Сорок сделали капитальный ремонт впервые за 30 лет
- Вход в Тадж-Махал подорожает в пять раз
- Принц Гарри отказался от рождественской охоты ради жены
- Умер юморист из "Кривого зеркала"
- Пропавшего на границе с Молдовой украинского пограничника нашли мертвым
- Взрыв газа в многоэтажке под Киевом: в городе объявлен траур
- Поправки в законодательство вступили в силу: гражданин Молдовы может завозить в страну не более двух машин в год
- Названа самая древняя профессия в мире
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вас будут волновать вопросы материального характера. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Мечты должны соответствовать реальности. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md