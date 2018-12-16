В роддоме Сорок сделали капитальный ремонт впервые за 30 лет

В роддоме Сорок впервые за 30 лет сделали капитальный ремонт. Обновили центр перинатологии и оборудовали два операционных зала. Кроме того, во всем отделении установили новую мебель.

"Наш центр обслуживает еще и Флорештский и Дрокиевский районы. Мы давно мечтали о таком ремонте. И вот наша мечта сбылась. Теперь услуги станут качественнее не только усилиями врачей, но и условиям, которыми мы располагаем", - сказал глава перинатального центра Игорь Бабэрэ.

На ремонт в роддоме Сорок потратили четыре с половиной миллиона леев. Почти два миллиона выделал Сорокский райсовет.

"Здравоохранение является для нас приоритетной задачей, здоровье людей важнее всего. Благодаря поддержке мы добились поставленной цели, и теперь женщины, с которыми нам удалось побеседовать, говорят, что будут рожать только у нас", - сообщил председатель Сорокского района Геннадий Мунтяну.

Один миллион леев выделили из Национальной компании медицинского страхования. 65 тысяч евро предоставил уездный совет Сучава.

"Мы вложили эти средства, так как поддерживаем тесные отношения с районным советом Сорок и хотели создать хорошие условия для живущих здесь людей", - поделился секретарь уезда Сучава, Румыния Петру Тэнасе.

"Для нас крайне важно создать хорошие условия и для пациентов районной больницы, и для медицинских работников, ведь от этого зависит качество предоставляемых услуг", - считает депутат ДПМ Борис Головин.

В роддоме Сорок ежегодно на свет появляются примерно 900 детей.





