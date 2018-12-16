Мама в 14 лет. Несовершеннолетняя девочка из Каларашского района родила ребенка

14-летняя девочка из Каларашского района родила ребенка. Социальный работник села, где жила подросток, посоветовал ей обратиться в столичный Центр размещения социальной миссии. Спустя месяц после рождения ребенка девочка узнала, что ее мать умерла.

"Теперь мама умерла, и дома меня никто не ждет".

"Девочка сможет здесь находится столько времени, сколько понадобится, чтобы начать самостоятельную жизнь. Ей придется пройти больше этапов, потому что она очень молода. Мы должны дать ей профессию, найти работу", - говорит глава социальной миссии Diaconia Игорь Белей.

Сейчас девочка посещает школе и учится на кондитера. Свободное время посвящает сыну.

"Когда он просыпается, я его переодеваю, мою, кормлю. Потом мы играем и ложимся спать. Просыпаемся, и опять играем, и так проходит день".

На 19-летнего юношу, который воспользовался наивностью несовершеннолетней, завели уголовное дело.

"В случаях сексуального домогательства в отношении подростков чаще всего выносится условный приговор. То есть агрессор или виновник, остается на свободе. А дети остаются с детьми на руках. Социальной справедливости, к сожалению, не существует, потому что бремя ложится на плечи девочки", - рассказал глава социальной миссии Diaconia Игорь Белей.

Для того, чтобы обеспечить постоялиц центра и их детей всем необходимым, социальная миссия проводит каждый год рождественскую кампанию. Перечислить 25 леев в помощь несовершеннолетним мама можно посредством смс на номер 9004, а вещи, желающие могут привезти по адресу - улица Криулень, 22.

"Это могут быть любые вещи, которые могут пригодится в хозяйстве, даже еда. Они живут в обычных условиях, а мы им помогаем учиться жить самостоятельно", - добавил глава социальной миссии Diaconia Игорь Белей.

В первой половине этого года в нашей стране мамами стали 32 несовершеннолетние.