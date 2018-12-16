На юго-запад Румынии обрушился снегопад: на дорогах страны произошло множество аварий

На юго-запад Румынии обрушились метели. Из-за большого количества осадков на дорогах произошло множество аварий, жертвами которых стали три человека. В восьми уездах оранжевый код в связи с обильными снегопадами продлится до конца дня.

В уезде Вылча автомобиль занесло на заснеженной дороге. Водитель потерял управление и врезался в фуру, перевозящую дрова. Погиб один человек, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

"- Дорогая была очень скользкая, дорожники не обработали поверхность. И водитель не смог удержать машину и врезался".

А в уезде Караш-Северин машины вытаскивают из снежных заносов.

"Больше часа помогаем туристам подняться в Семеник".

Три поезда были заблокированы на рельсах из-за упавших на железнодорожные пути деревьев. В уезде Тимуш без света из-за обрыва проводов остались 60 населенных пунктов. А в это время в уезде Долж прямо в снегопад рабочие укладывали асфальт.

"От асфальта поднимается пар. Асфальтируют улицу Путны. Любопытно, сколько прослужит такая дорога".

По прогнозам синоптиков соседней страны, в ближайшие дни количество осадков существенно сократится.