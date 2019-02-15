Пенсионерам с доходами ниже 1589 леев повысили пенсии на 10%

Большинству пенсионеров с доходами ниже 1589 леев пенсии повысили на 10%. Это не такая существенная прибавка и выделили ее в рамках бюджетных возможностей, однако ей люди рады и приветствуют инициативу властей по улучшению качества жизни.

Среди них и 68-летняя Елизавета Томас из села Пэнэшешты Страшенского района. Она проработала санитаркой в столичной поликлинике, а на пенсию вышла 11 лет назад.

”Сейчас навожу порядок. Летом работаю в огороде. Когда нужно, помогаю дочери. Зимой иногда хожу и топлю у нее печь, помогаю ей, когда нужно", - говорит пенсионерка Елизавета Томас.

Женщина говорит, что в самом начале получала всего 286 леев пенсии. Постепенно после индексаций сумма увеличилась до 1080. А после повышения, которое вступило в силу в январе этого года, она будет получать 1200 леев.

"Я купила кукурузной муки, всякую мелочь, овсянку, хлеб, и знаете, так обрадовалась. Говорят, что всего сто леев, а для нас это тоже деньги. Где их возьмёшь? Мы очень довольны", - рассказала пенсионерка Елизавета Томас.

Соломония Гидин из Страшен швея. Она вышла на пенсию восемь лет назад, но продолжает работать. После повышения женщина будет получать 1640 леев пенсии.

В среднем пенсии пожилых людей с доходами ниже прожиточного уровня повысили на 115 леев. Люди с ограниченными возможностями получают около ста леев надбавки, а военные - примерно 120. В этом году на эти платежи правительство потратит свыше 560 млн. леев. А с 1 апреля пройдет очередная индексация пенсий. Закон о повышении пенсий ниже прожиточного минимума внедрили по инициативе председателя ДПМ Влада Плахотнюка.







