Свыше 36 тысяч педагогов получают в среднем 6700 леев

Работники сферы образования начали получать повышенные зарплаты. Свыше 36 тысяч педагогов получают в среднем 6700 леев. В то же время оклады преподавателей со стажем до трех лет выросли, в среднем, на полторы тысячи леев. Работники сферы образования.

Анжела Доминте работает учителем в лицее коммуны Будешты почти десять лет. До вступления в силу нового закона женщина получала 3200 леев. Сейчас ей повысили зарплату на две тысячи леев.

"У нас в этом году важное событие. Сын женится, и мы должны устроить свадьбу. Будем собирать деньги для церемонии", - говорит педагог Анжела Доминте.

"Нас радуют эти перемены, это повышение для нас значительное", - сказала педагог Парасковья Стадницки.

Росту зарплаты рада и директор Центра молодежи в Будештах.

"В селе это повышение чувствуется, по сравнению с тем, что было раньше. Все, что выше 35%, чувствуется. Если до сих пор было четыре тысячи леев, то теперь больше шести тысяч", - сообщила директор Центра молодежи, Будешты Маричика Прока.

Для внедрения реформы заработной платы до 2021 года выделят почти четыре миллиарда леев. К этому времени работникам госучреждений планируют повысить оклады до 55%.

Рост оплаты труда стал возможен благодаря внедрению реформы "Хорошие зарплаты для Молдовы", которую инициировала Демократическая партия.