Средняя зарплата по экономике составит в этом году 6975 леев

По расчетам кабмина средняя зарплата по экономике составит в этом году 6975 леев. Это на 825 леев больше, чем в 2018-м.

Правительство установило размер средней ежемесячной зарплаты с учетом прогнозов макроэкономических показателей на ближайшие два года, составленных Министерством экономики и инфраструктуры. Эти показатели будут использоваться при расчёте пособий, социальных выплат и материальной помощи, выделенной профсоюзами или работодателями.

В прошлом году средняя ежемесячная зарплата по экономике составила 6150 леев, в 2017 - 5600, а в 16-ом - 5050 леев.





