Более 2600 аграриев получат субсидии за прошлый год до конца февраля

Фермеры получают субсидии за прошлый год. Госпомощь уже поступила первым двумстам сельхозпредпринимателям. До конца февраля ее направят еще более чем 2600 аграриев.

"Сегодня Казначейству перечислено 12 миллионов 600 тысяч леев на выплату субсидий 216 сельхозпроизводителей. Остаётся 2648 заявок, по которым предстоит покрыть задолженность на сумму в 363 миллиона 600 тысяч леев. К концу февраля все сельхозпроизводители получат субсидии", - говорит и.о. директора AIPA Вадим Курмей.

Производитель сухофруктов Валерий Жалба экспортирует продукцию в Россию, Беларусь, Польшу, Италию и Румынию. Субсидии он намерен направить на покупку нового оборудования.

"Как и обещали, выплатили госпомощь в начале 2019 года. Было бы желательнее до наступления нового года, но и сейчас неплохо", - сказал фермер Валериу Жалбэ.

В 2018 году в Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве поступило 7417 заявлений на субсидирование. Это рекордное количество.

Бюджет Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности на текущий год составляет 900 миллионов леев. Из них почти 400 миллионов направлены на выплату субсидий.