Министр финансов Ион Кику: в феврале сотрудники бюджетного сектора получат 13-ю зарплату

В результате повышения зарплат и пенсий выросли доходы всех работников бюджетной сферы и пенсионеров. Об этом заявил в эфире передачи Fabrika министр финансов Ион Кику. По его словам, повышение некоторых категорий пенсий на 10%, выплату материальной помощи в 600 леев и увеличение числа получателей компенсаций на отопление следует рассматривать в комплексе.

"Эффекты от этих трех инициатив, взятые вместе, дают выигрышный результат. Возможно, если оценивать их по отдельности, кто-то потерял три или четыре лея. Но я вас уверяю: все, у кого пенсия выросла на 10%, получили также 600 леев помощи, и это правильно. Также они получат в течение пяти месяцев по 350 леев помощи на оплату отопления. А индексировать будут пенсии, уже повышенные на 10%", - говорит министр финансов Ион Кику.

Как отметил министр, в феврале сотрудники бюджетного сектора получат 13-ю зарплату.

"Мы уже запустили этот процесс на февраль. Были жалобы, мол у меня зарплата выросла на 800 леев, а у соседа на 1200 леев. Мы пытаемся объяснить, что это последствия реформы, и совершенно очевидно, что у разных категорий работников разная зарплата", - сказал министр финансов Ион Кику.

По словам Иона Кику, в бюджете хватает средств на такие проекты, как Prima Casă и "Хорошие дороги для Молдовы".

"Мы запускаем проекты, у которых две цели. Одна - решение социальных проблем, другая - обеспечение роста экономики и возмещение финансовых инвестиций", - отметил министр финансов.

Ион Кику коснулся также угроз для роста экономики в 2019 году.

"Больших угроз для бюджета я не вижу, за исключением того, что касается возможного развития политических событий. Если сложится ситуация, когда в стране два года нет правительства, и непонятно, что происходит, тогда, безусловно, появляются риски. Я надеюсь, что нам, как обществу, как стране, хватит мудрости избежать таких ситуаций", - добавил Ион Кику.