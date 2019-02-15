Объем банковских депозитов физических лиц за год вырос более чем на 3%

Объем банковских депозитов физических лиц вырос за год на три с лишним процентных пункта. По данным НБМ, в конце декабря прошлого года он составлял 41 миллиард леев. Это на миллиард больше, чем в ноябре 2018-го.

Чаще всего деньги хранят в леях - почти 23 миллиарда. В иностранной валюте на счетах граждан хранится более 18-ти миллиардов леев.

Большая часть депозитов физлиц предусматривает выплату процентов. Объем таких вкладов в леях достигает почти 21 миллиард, в валюте - превышает 14 миллиардов.

Объем беспроцентных депозитов в леях составляет немногим более двух миллиардов леев, в иностранной валюте - 3 миллиарда 800 миллионов леев.